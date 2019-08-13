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Важно, как оружие для ВСУ: в Украине бьют тревогу из-за "реакции" Зеленского на серьезную проблему

вторник, 13 августа 2019, 10:22
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Новое украинское руководство не отреагировало на призыв Министерства здравоохранения провести массовую вакцинацию населения.

Об этом в Facebook написала и.о. главы ведомства Ульяна Супрун.

"Кажется, что до сих пор нет понимания, что вакцинация является не менее важной, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрения стандартов НАТО. Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни будет оставаться лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями", - пишет она.

По ее словам, с ней согласны западные партнеры Украины, которые широко транслируют вопрос вакцинации.

"У нас же этот вопрос игнорируется. Несмотря на это, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, что распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации. В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно. Сейчас имеем не лучшую статистику охвата прививками, а уровень заболеваемости на инфекционные болезни стабильно высокий", - добавила Супрун.

Она напомнила, что сейчас в Украине наблюдается рекордный в истории рост заболеваемости корью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Верховный суд Украины признал законным запрет посещать детские сады детям, которым не сделали обязательные прививки.

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