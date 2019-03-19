Без прививки: во Львове от кори умер маленький ребенок

Во Львове от кори умер двухлетний мальчик, который не был привит.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на слова заместителя директора областного Лабораторного центра Минздрава Олега Когута.

"Ребенок, которому было 2 года 11 месяцев, заразился корью от своей матери. Заболел также его старший братик. Однако у него ход болезни был легче, ребенка уже выписали из больницы”, - отметил он.

По словам Когута, у младшего мальчика корь дала ряд осложнений, наиболее тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония. Ребенка спасали врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и ребенок умер.

Как установили в Лабораторном центре, мальчик не был привит от кори, его мама написала отказ от вакцинации.

Как сообщал "Апостроф", в Ровенской области от кори скончалась 9-летняя девочка.