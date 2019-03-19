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Без прививки: во Львове от кори умер маленький ребенок

вторник, 19 марта 2019, 23:43

Во Львове от кори умер двухлетний мальчик, который не был привит.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на слова заместителя директора областного Лабораторного центра Минздрава Олега Когута.

"Ребенок, которому было 2 года 11 месяцев, заразился корью от своей матери. Заболел также его старший братик. Однако у него ход болезни был легче, ребенка уже выписали из больницы”, - отметил он.

По словам Когута, у младшего мальчика корь дала ряд осложнений, наиболее тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония. Ребенка спасали врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и ребенок умер.

Как установили в Лабораторном центре, мальчик не был привит от кори, его мама написала отказ от вакцинации.

Как сообщал "Апостроф", в Ровенской области от кори скончалась 9-летняя девочка.

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