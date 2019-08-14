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Топ-чиновник МИД Украины собралась в отставку: появились подробности

среда, 14 августа 2019, 19:40
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Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что собирается в отставку.

Об этом она сообщила в интервью "BBC Украина".

По словам Зеркаль, она выполнила на данной должности все задачи, которые ставила перед собой, осталось только "определиться по процедурным вопросам в арбитраже по морякам".

"И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше", - сказала она.

В то же время Зеркаль не уточнила, чем планирует заниматься дальше.

"Нет, я не заинтересована покидать страну. Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский эмоционально высказался об отказе Верховной Рады увольнять министра иностранных дел Павла Климкина.

До этого Зеленский неожиданно отчитал МИД Украины и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

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