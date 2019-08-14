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Власти сделали важное заявление по отставке Кличко

среда, 14 августа 2019, 11:21
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Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко был рассмотрен на встрече с чиновниками, правительство заниматься увольнением градоначальника не будет.

Такое заявление 14 августа на своей странице в Facebook сделал пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко был обговорен с чиновниками. Принято решение, что еще действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал он.

Напомним, 12 июля Кличко заявил, что Андрей Богдан сообщил ему в телефонном разговоре, будто гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко и Андрей Вавриш уполномочены выполнять обязанности негласных кураторов Киева. В ответ Вавриш сказал, что звонил столичному мэру, чтобы обсудить с ним переезд президентского офиса в Украинский дом.

Как сообщал "Апостроф", мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере 20 млн долларов.

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