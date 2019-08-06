Кличко ярко ответил Богдану на отдыхе: опубликовано фото

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не переплутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - написал глава столицы.

На фото Кличко показал, как отдыхает, и нарвался на новые фотожабы.

Также в сети под его постом пользователи оставили множество комментариев.

Напомним, 12 июля Кличко заявил, что Андрей Богдан сообщил ему в телефонном разговоре, будто гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко и Андрей Вавриш уполномочены выполнять обязанности негласных кураторов Киева. В ответ Вавриш сказал, что звонил столичному мэру, чтобы обсудить с ним переезд президентского офиса в Украинский дом.

Как сообщал "Апостроф", мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере 20 млн долларов.