Когда в МинВОТ примут решение по задержанному Грымчаку: появился ответ

В ближайшее время в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий могут рассмотреть вопрос об увольнении задержанного заместителя министра Юрия Грымчака.

Об этом "Апострофу" рассказал замминистра Георгий Тука.

"Я сейчас на востоке, а (министр) Вадим Черныш в командировке на Закарпатье. Поэтому мы встретимся либо на выходных, либо в понедельник и будем советоваться", - рассказал Тука, назвав этот вопрос непростым.

Также его очень беспокоит репутация министерства в истории с задержанием Грымчака, которого правоохранительные органы подозревают в получении крупной взятки. Тука акцентирует внимание на том, что МинВОТ не имеет никакого отношения к скандалу.

"С одной стороны, негативная огласка портит репутацию министерства, которое мы строили с Чернышем. А с другой стороны, вина (Грымчака) еще не доказана, это только подозрения", - рассуждает Тука.

Подробности и детали о задержании Грымчака читайте в материале "Апострофа".