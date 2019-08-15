Задержание Грымчака: адвокат обнародовала интересные подробности

Адвокат Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.

Об этом Матяш заявила в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств, зафиксирован он или задокументирован, адвокат ответила следующие:

"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики".

Также, по словам адвоката, следствие не объясняло за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака. Но предоставили протокол, который Матяш зачитала.

"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - сказала она.

Отметим, на данный момент неизвестно, где находятся подозреваемые, по словам Матяш, их должны были доставить в изолятор временного содержания, но доставили их или нет, адвокат не знает.

"Однако или довезли, или увезли, - мне это доподлинно не известно, поскольку отвозить их в ИВС решили после 2 ночи", - добавила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 14 августа, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пришла с обысками к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.