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Задержание Грымчака: адвокат обнародовала интересные подробности

четверг, 15 августа 2019, 13:54
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Адвокат Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.

Об этом Матяш заявила в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств, зафиксирован он или задокументирован, адвокат ответила следующие:

"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики".

Также, по словам адвоката, следствие не объясняло за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака. Но предоставили протокол, который Матяш зачитала.

"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - сказала она.

Отметим, на данный момент неизвестно, где находятся подозреваемые, по словам Матяш, их должны были доставить в изолятор временного содержания, но доставили их или нет, адвокат не знает.

"Однако или довезли, или увезли, - мне это доподлинно не известно, поскольку отвозить их в ИВС решили после 2 ночи", - добавила она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 14 августа, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пришла с обысками к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

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