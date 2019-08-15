Появились скандальные подробности задержания Грымчака

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака подозревают в получении взятки для влияния на должностных лиц Министерства культуры для согласования строительных работ.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Негласные следственные действия свидетельствуют, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", - написал Луценко.

В то же время, в сети также появилось постановление о проведении обыска, в котором отмечено, что следственные действия проводятся по делу от 4 февраля 2014 года.

Блогер Владимир Бойко считает, что проведение следственных действий именно по этому делу обусловлено "сложными" отношениями между главами антикоррупционных и правоохранительных органов. По его мнению, эпизод Грымчака был вписан в "дело Майдана", чтобы избежать его попадания в сферу ответственности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", известного украинского олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.