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Готовит теракты: фото двойника Зеленского в Москве наделало шуму в сети

пятница, 16 августа 2019, 17:28
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В столице России, Москве, в метро заметили мужчину, который напоминает президента Украина Владимира Зеленского.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook Дмитрий Коваленко.

"Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу", – шутит Коваленко в подписи к фото.

Судя по части карты метро, которую видно на фото, снимок был сделан именно в Москве. Другие пользователи соцсетей согласились со схожестью неизвестного мужчины и Зеленского.

"Шок! Зеленский в Москве готовит теракты в метро", "Брехня. Богдан где?", – пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", "95 Квартал" показал первую пародию на Зеленского с новым актером.

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