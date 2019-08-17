Скандал вокруг шествия на День Независимости: появилась жесткая фотожаба с Зеленским и Бадоевым

Украинцы продолжают активно обсуждать участие известного клипмейкера и режиссера Алана Бадоева в подготовке шествия на День Независимости Украины в Киеве.

Соответствующая фотожаба была опубликована на Twitter странице "Львовский метрополитен".

На картинке можно увидеть на переднем плане президента Украины Владимира Зеленского в образе Наполеона Бонапарта (которого он играл в российской комедии 2012 года "Ржевский против Наполеона"). На заднем плане – Бадоев делает селфи верхом на розовом танке.

"Парад Бадоева. Первое фото с репетиции на Крещатике", – шутят в подписи к фото.

Впрочем, некоторым пользователям такой юмор не понравился.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в подготовке парада, который пройдет в столице на День Независимости Украины 24 августа, кроме Бадоева также будет участвовать хореограф Елена Коляденко.