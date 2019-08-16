Гламурное шоу для народа: в сети скандал вокруг шествия ко Дню Независимости в Киеве

Режиссером официальной военной "Ходи Гідності" в Киеве стал клипмейкер Алан Бадоев.

Об этом сообщают на странице Ukrainian Military Pages в Facebook.

Также помощниками в подготовке парада, который пройдет в столице на День Независимости Украины 24 августа, назначили хореографа Елену Коляденко и заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Игоря Колесника.

Блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" подчеркнул, что Бадоев все годы войны на Донбассе открыто зарабатывает в России.

Пользователей сети также возмутила ситуация с военным парадом.

Как сообщал "Апостроф", в сети создали группу под названием "Парад-2019: Марш защитников Украины", в которой указаны места проведения военных парадов, посвященных Дню независимости страны.