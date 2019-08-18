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Не кормите клоунов: журналистка отреагировала на оскорбления от скандального "слуги народа"

воскресенье, 18 августа 2019, 23:59
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Будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой" - та отреагировала на оскорбления с юмором.

Будущий депутат опубликовал соответствующее заявление в своем Telegram канале.

Гнев Бужанского вызвало интервью главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова изданию "Новое время", которое проводила Духнич.

"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирущий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей", – сказала журналистка и спросила главу "Слуги народа", готов ли он сотрудничать с такими людьми в одной партии. На это он ответил, что все перечисленное не является секретом и неприкосновенных не будет.

"Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ", – заявил Бужанский сразу после публикации интервью.

"Господин Бужанский выразил нечто обо мне и "НВ". И перед "НВ" ему бы извиниться. Теперь обо мне. Я прочитала, улыбнулась и ушла загорать. Потому что я не глупая овца, я до біса розумна жінка, и это правда очень смешно… Что-то отвечать г-ну Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны", — написала в ответ нардепу Духнич на своей странице в Facebook.

"Я догадываюсь о мотиве Бужанского хайпануть, чтобы вы все его обсуждали пару дней и знакомились поближе. Так вот, старое правило. Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского", – добавила журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-журналист телеканала "1+1" и будущий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.

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