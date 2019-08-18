У Зеленского дали печальный прогноз по окончанию войны на Донбассе

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что закончить войну на Донбассе быстро не удастся.

Об этом он рассказал в интервью "НВ".

По словам Разумкова, Украине предстоит большой путь к миру на Донбассе, который должна пройти вся страна. При этом он признал, что от политической силы президента Владимира Зеленского ожидают быстрого завершения боевых действий.

"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", – сказал Разумков.

Напомним, подробнее о перспективах развития ситуации на Донбассе читайте в материале "Апострофа": В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса.