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В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Результаты выборов в Украине показали эффективность кремлевской пропаганды

Юрий Карин, военный обозреватель, специально для "Апострофа" пятница, 16 августа 2019, 13:11
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Результаты выборов в Украине показали эффективность кремлевской пропаганды Фото: gettyimages.com

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило, что Россия может начать массированную атаку на Украину, а помощник главы Офиса Президента Андрея Богдана, Иван Апаршин, заявил, что в этом случае по объектам в нашей стране сначала будет нанесен авиационный и ракетный удар, а затем начнется сухопутная операция. В комментарии "Апострофу" главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин не исключил, что Россия может решиться на "маленькую победоносную войну".

Сопредельное государство начало создавать у наших границ группировку войск перед началом аннексии Крыма и развязыванием гибридной войны на Донбассе. Группа "Информационное Сопротивление" фактически с первых дней отслеживала перемещение российских войск у наших границ, их численность и укомплектованность. За пять лет агрессору удалось нарастить эту группировку, значительно увеличить количество военной техники, в том числе, самолетов и вертолетов, а также развернуть в непосредственной близости от наших границ несколько ударных соединений.

Если говорить о возможной "большой" войне с Украиной, следует вспомнить июль-август 2014 года, когда российская армия вторглась на нашу территорию. Прямая военная агрессия была обусловлена фактическим разгромом ВСУ террористических организаций "Л/ДНР", которые на тот момент уже были отрезаны друг от друга и от путей материальных поставок. "Русскую весну" спасли ВС РФ. И скопление российских войск у наших границ, скорее всего, является элементом психологического давления – обычное бряцанье оружием, чтобы не позволить украинской армии освободить оккупированные территории.

Решится ли Путин на "большую войну"? Еще тот вопрос. Во-первых, на сегодняшний момент, несмотря на то, что с решением "украинского вопроса" в Кремле подгорает, там трезво расценивают высокие шансы на реализацию собственного сценария со снятием санкций, признанием аннексии Крыма и возврата ОРДЛО в состав Украины на условиях Москвы, исключительно дипломатическим путем. Параллельно качая гибридными инструментами ситуацию внутри нашей страны. Результаты последних выборов хоть и не дали идеальный результат с созданием большой прокремлевской политсилы, но показали эффективность работы пропаганды – активизацию пророссийской прослойки общества, радикализацию так называемой проевропейской части населения, что может быть использовано для создания очагов гражданского неповиновения, и.т.д.

Во-вторых, с оглядкой, опять же, на подгорание с "украинским вопросом" и резким падением рейтинга Путина в РФ, ему может быть понадобиться маленькая победоносная война. Вся территория Украины им не нужна. Вопрос не в том, как ее захватить, а на какие средства содержать и какими силами контролировать. Это самый больной вопрос агрессора. Но маленькая победоносная война может сделать жертву агрессии сговорчивее и вселить веру россиянам в великого полководца. В данном случае более идеального плацдарма, чем милитаризированные ОРДЛО, нет. Плюс, небольшое "плечо подскока" для усиления и подкрепления ударного кулака через украинско-российскую границу, где уже сосредоточено достаточное количество российских войск.

Мы уже отлично прочувствовали на собственной шкуре, что от нашего неадекватного северного соседа можно ждать всего чего угодно. Поэтому, ни один из перечисленных сценариев нельзя сбрасывать со счетов. А наоборот, готовится к их возможному отражению, начиная с самых первых этапов. Повторюсь, если противник знает, что мы готовы ему противостоять, то желание проводить какие-то активные действия у него резко пропадает.

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