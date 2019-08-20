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Война все ближе: сеть взбудоражило заявление Трампа о возвращении России в G8

вторник, 20 августа 2019, 22:46
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Во вторник, 20 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, на что бурно отреагировали в сети.

Соответствующий пост на своей странице в Twitter разместило агентство AFP.

"Трамп заявил, что "определенно" поддержал бы возвращение России в G8", - сказано в сообщении.

В то же время в сети появился перевод заявления Трампа, которое прозвучало в трансляции телеканала MSBC.

"Президент Обама (экс-президент США Барак Обама, - "Апостроф") не хотел, чтобы Россия была в G8 потому, что [президент России Владимир] Путин его перехитрил. Это очень плохо, что Россия не в G8... Я хочу, чтобы Россия была в G8. Скоро предстоит саммит G8. Если кто-то поднимет этот вопрос, я поддержу возвращение России самым решительным образом", - заявил Трамп.

Стоит добавить, что Россия была исключена из G8 2 марта 2014 года за агрессию против Украины.

На слова Трампа бурно отреагировали в интернете.

Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в организации без ограничений права голоса, что вызвало резкую реакцию Украины - украинская делегация решила прекратить свое участие в организации, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

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