Резонансное решение ПАСЕ по России: реакция мира и все подробности

В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла скандальную резолюцию, предусматривающую изменение санкционного механизма и возврат к работе в ПАСЕ Российской Федерации без ограничений права голоса.

Данное решение вызвало бурную реакцию в Украине и мире, поскольку Россия могла вернуться к работе в Ассамблее уже 25 июня, так и не выполнив возложенных на нее обязательств.

Как проходило голосование

Голосование, которое состоялось ночью, было фактически беспрецедентным: за резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 были против, 10 воздержались.

Так, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Возвращение России в ПАСЕ обжаловали: что дальше

Утром 25 июня стало известно, что решение о возвращении России в ПАСЕ без ограничений права голоса обжаловано. Инициатором этого стала Грузия. Если доклад, текст которого будет составлен, примут, то права России ограничат, если нет - российская делегация сохранит свои права в полном объеме. Данную процедуру инициировала Грузия.

Реакция Украины

В сети сразу же после принятия резолюции по России поднялась волна возмущения - решение организации назвали предательством Украины и европейских ценностей в целом. При этом многие обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не сразу отреагировал на решение ПАСЕ, хотя и отметил, что разочарован действиями организации.

В то же время украинская делегация в ПАСЕ приняла решение прекратить свое участие в организации, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации. Также она намерена обратиться к Верховной Раде с призывом срочно рассмотреть вопрос приостановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем и к президенту и МИД с требованием немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.ї

Реакция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Москва положительно оценивает резолюцию ПАСЕ, которая возвращает права российской делегации. "Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом. Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены", - сказал он.

По словам Лаврова, Москва погасит задолженности по взносам в Совет Европы, когда появится окончательная ясность вокруг ситуации с восстановлением прав российской делегации в ПАСЕ.

Реакция мира

Реакция мировой общественности и топ-политиков оказалась более мягкой, некоторые откровенно попытались оправдать действия ПАСЕ. В частности, член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер заявила, что решение организации изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, что сложилась.

Нидерландский сенатор Тини Кокс, который является одним из главных адвокатов возвращения России в ПАСЕ, заверяет, что лишение права России голосовать было непродуктивным, а если Москва не начнет выполнять Минские соглашения и не сделает шагов навстречу решению проблем оккупации Крыма и части Донбасса, тогда ее могут ждать "наказания похуже, чем лишение права голоса".

Немецкий политолог, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса (Брюссель) Роланд Фройденштейн отметил, что решение ПАСЕ по России является успехом не только Кремля, но и тех в Европе, кого называют Putinversteher - "понимающими Путина". Эксперт уточнил, что в Берлине и Париже многие полагают, что диалог и сотрудничество с Москвой все еще могут принести результат, хотя на самом деле такие действия могут разрушить Совет Европы.

Председатель фонда семей жертв MH17 Пит Плоег был более резок в своих заявлениях и подчеркнул, что не понимает решение вернуть право голоса России в ПАСЕ. "Плохое поведение теперь вознаграждают", - сказал он, добавляя, что причастность Москвы к уничтожению малайзийского "Боинга 777" над Донбассом и убийству 298 человек на борту становится все более очевидной.

В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала ПАСЕ за принятие резолюции по России и назвала решением "позорным". "Ни одна из причин, по которым Россия была лишена права голоса, не исчезла", - подчеркнула она.

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