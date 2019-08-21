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Командир киборгов возглавил десант ВСУ: фото и биография боевого генерала

среда, 21 августа 2019, 13:10
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Министр обороны Степан Полторак объявил о назначении Евгения Мойсюка новым руководителем Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

О назначении министр написал на своей странице в Facebook.

Мойсюк занял должность Михаила Забродского, который избран в украинский парламент.

"Мойсюк неоднократно проявлял героизм и мужество во время защиты территориальной целостности Украины, поэтому убежден - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск. Желаю выдержки, сил и мудрости в принятии решений!" - написал глава Минобороны.

В 2004-2005 годах Мойсюк проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с 2008 по 2009 год воевал в Косово. В марте 2014 года он руководил переброской Днепропетровской воздушно-десантной бригады, которую в Волновахском районе встретили пророссийские боевики. С декабря 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, по сколько получат военные за отмену парада ко Дню Независимости.

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