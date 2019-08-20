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Не 100 и не 300: стало известно, по сколько получат военные за отмену парада ко Дню Независимости

вторник, 20 августа 2019, 11:57
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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал приказ о премии военнослужащим ВСУ в честь Дня Независимости Украины, размер которой будет не 100-300 гривен, как сообщалось ранее.

Об этом написал сам политик на своей странице в Facebook.

"Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28 годовщины Независимости Украины", - написал он.

Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 000 гривен.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины ко Дню Независимости выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам.

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