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У Вакарчука и Зеленского сделали громкие заявления по поводу руководства Рады

вторник, 20 августа 2019, 16:27
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Политическая партия Святослава Вакарчука "Голос" отказалась предоставить своих кандидатов на должность заместителя спикера Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий заместителя главы партии Ярослава Юрчишина.

Он подтвердил, что партия не планирует искать в своих рядах претендента на указанную должность.

"Да, это (отказ от должности) соответствует действительности", - заявил политик.

Ранее в партии "Голос" заявили, что готовы предлагать своих депутатов на руководящие должности в отдельных комитетах, но глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ответил, что уступать в пропрезидентской политической силе не будут, поскольку имеют "своих достойных кандидатов".

После этого "Голос" не назвал ни одной фамилии кандидата на должности в Раде.

В то же время в "Слуге народа" планируют предложить на пост спикера Дмитрия Разумкова, а вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде предупредили, что оппозицию партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в парламенте могут составить все остальные фракции, причина этому – неприемлемое для них распределение комитетов парламента.

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