RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

09:11
Омерзительная восьмерка: появилась мощная карикатура на возвращение России в G8
08:46
"Квартал 95" простился с актером Юзиком: фото и реакция сети
08:19
Украинец рассказал о жене с дочкой, сгоревших заживо в отеле в Одессе: фото семьи
07:49
Неизвестный угрожает взорвать дом, в котором живут родители Зеленского
07:21
Зеленский высказался о возвращении России в G8
06:56
Названа фамилия погибшего на Донбассе 20-летнего бойца: опубликованы фото
06:28
Жара в Украине не унимается: свежий прогноз и карта погоды
06:00
Будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в Украине: появилось важное заявление
05:26
Украинский военный-гей сделал признание и рассказал о самоубийствах в армии: видео
04:24
Надо подыграть: в России раскрыли подлый план Путина по Донбассу
03:37
Как в Украине при Сталине массово убивали уголовников: историк опубликовал уникальный документ
02:33
Нашествие медуз в Азовском море: дайверы показали снятое под водой видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Квартал 95" простился с актером Юзиком: фото и реакция сети

четверг, 22 августа 2019, 08:46
переглянути новину українською

В Одессе на съемках новых выпусков проекта "Вечерний Квартал" актеры попрощались со своим уже бывшим коллегой Юрием Корявченковым, который был избран народным депутатом.

Так, юмористы исполнили песню в честь "Юзика" на мотив хита группы Queen "Богемская рапсодия":

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, мой друг.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя "Квартал"

На 200 килограммов легче стал ... " - спели они.

Отметим, что во время исполнения песни сам "Юзик" поднялся на сцену.

В сети также активно обсуждают прощание юмористов с новым нардепом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский - первый президент, который начал выполнять Минские соглашения - Дмитрий Разумков

Дела против Порошенко: возможна ли "посадка"

У Украины уже есть главное оружие против России, нужно только им воспользо­ваться - Сергей Корсунский

Луценко приготовиться: кто следующий после Грымчака

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: