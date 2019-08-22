"Квартал 95" простился с актером Юзиком: фото и реакция сети

В Одессе на съемках новых выпусков проекта "Вечерний Квартал" актеры попрощались со своим уже бывшим коллегой Юрием Корявченковым, который был избран народным депутатом.

Так, юмористы исполнили песню в честь "Юзика" на мотив хита группы Queen "Богемская рапсодия":

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, мой друг.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя "Квартал"

На 200 килограммов легче стал ... " - спели они.

Отметим, что во время исполнения песни сам "Юзик" поднялся на сцену.

В сети также активно обсуждают прощание юмористов с новым нардепом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге.