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Соцсети повеселило фото известного актера "Квартала 95" на тренинге нардепов

вторник, 30 июля 2019, 10:35
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Актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова по прозвищу "Юзик" заметили на тренинге в Трускавце для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Соответствующее фото в Facebook опубликовал политический обозреватель Дмитрий Бобрицкий.

На фото Корявченков сидит за столом в окружении других будущих нардепов.

"Придумайте подпись под фото. Топик: обучение депутатов "Слуги народа", – предложил другим пользователям автор поста.

"Сделай умное лицо", "Куда я попал? И где мои вещи?", "Свободная касса", – шутят в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге.

Также о тренинге для нардепов от "Слуги народа" в Трускавце читайте в материале: В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

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