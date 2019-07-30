Соцсети повеселило фото известного актера "Квартала 95" на тренинге нардепов

Актера студии "Квартал 95" Юрия Корявченкова по прозвищу "Юзик" заметили на тренинге в Трускавце для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Соответствующее фото в Facebook опубликовал политический обозреватель Дмитрий Бобрицкий.

На фото Корявченков сидит за столом в окружении других будущих нардепов.

"Придумайте подпись под фото. Топик: обучение депутатов "Слуги народа", – предложил другим пользователям автор поста.

"Сделай умное лицо", "Куда я попал? И где мои вещи?", "Свободная касса", – шутят в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге.

Также о тренинге для нардепов от "Слуги народа" в Трускавце читайте в материале: В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.