Омерзительная восьмерка: появилась мощная карикатура на возвращение России в G8

В сети высмеяли возможное возвращение России в состав "Большой восьмерки", о котором активно говорят западные политики.

Карикатуру на эту тему в Twitter опубликовал пользователь "ЗимородокЪ".

На картинке изображены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп, которые якобы приглашают президента России Владимира Путина вернуться в состав "Большой восьмерки".

Интересно, что самого Путина на карикатуре изобразили в виде черта.

В сети начали активно комментировать публикацию. Люди не верят, что в ближайшее время Россия может вернуться к встречам в данном формате.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Запад идет на уступки Путину несмотря на то, что Россия остается сама собой.