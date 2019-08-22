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Зеленский высказался о возвращении России в G8

четверг, 22 августа 2019, 07:21
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном возвращении России в состав G8.

На своей странице в Facebook глава государства написал, что на данный момент в поведении РФ ничего не изменилось, а значит страна не должна возвращаться в "Большую восьмерку".

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил государства, которые поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Запад идет на уступки Путину несмотря на то, что Россия остается сама собой.

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