Зеленский высказался о возвращении России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном возвращении России в состав G8.

На своей странице в Facebook глава государства написал, что на данный момент в поведении РФ ничего не изменилось, а значит страна не должна возвращаться в "Большую восьмерку".

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил государства, которые поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Запад идет на уступки Путину несмотря на то, что Россия остается сама собой.