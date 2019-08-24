Стал известен главный претендент на место Супрун

Руководитель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко является главным претендентом на должность министра здравоохранения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" с ссылкой на собственные источники.

Как известно, сейчас обязанности главы Министерства здравоохранения исполняет Ульяна Супрун, однако после начала работы нового созыва Верховной Рады ее могут освободить от обязанностей.

Петренко с 2007 года занимал руководящие должности в ряде частных клиник. В 2017 году в качестве эксперта принимал участие в заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

На должность главы НСЗУ он был назначен в феврале 2018 года после победы в конкурсе, в котором принимали участие 13 кандидатов.

В профессиональном сообществе Петренко называют прекрасным технократическим менеджером в сфере здравоохранения, пишет агентство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в новом Кабинете министров точно не останется ни одного чиновника из квоты нынешнего премьера Владимира Гройсмана, а также большинства министров, работавших по квотам Петра Порошенко и "Народного фронта".