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В Украине вводят новый военный праздник

суббота, 24 августа 2019, 12:40
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении нового военного праздника. Согласно распоряжению главы государства 29 августа будет отмечаться День памяти защитников Украины, которые погибли в боях под Иловайском за независимость и территориальную целостность страны.

Указ подписан 23 августа.

Напомним, что битва под Иловайском началась 6 августа и продлилась до 3 сентября 2014 года. Наибольшие потери ВСУ понесли в конце августа, когда украинские силовики вошли в город. В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин призвал боевиков дать выйти бойцам ВСУ и создать коридор для украинских военных, которые оказались в окружении. Когда бойцы начали покидать город, они были предательски расстреляны врагами.

По последним данным, в боях за Иловайск погибли 366 украинских военных, еще 158 человек пропали без вести. Ранения получили 429 военных, в плен к боевикам попали 300 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский дал гражданство Украины сыну погибшего на Донбассе командира батальона Дудаева.

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