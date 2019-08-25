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Это был флешмоб: Зеленский дал неожиданное объяснение скандала с Богданом

воскресенье, 25 августа 2019, 20:28
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал "отставку" главы Офиса Президента Андрея Богдана "внутренним флешмобом".

Об этом он заявил на приеме в честь годовщины независимости Украины, передает "Радио Свобода".

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей - не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление (об отставке - ред.), - я думаю, в этом ничего страшного нет", - заявил Зеленский.

Напомним, 1 августа в СМИ попал снимок заявления главы Офиса Президента Андрея Богдана об увольнении. Однако позже оказалось, что никакой отставки не планируется.

Подробнее о том, чем имиджу Украины грозит фейковая отставка Андрея Богдана, читайте в материале "Апострофа": Шутовство на высшем уровне: как Украина превращается в государство клоунов и паяцев.

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