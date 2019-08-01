Уйти нельзя остаться: все, что известно об отставке Богдана

В четверг, 1 августа, информационное пространство Украины буквально взорвала новость об отставке главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана. Но не успели его противники порадоваться этому, как замглавы ОПУ Руслан Рябошапка заявил, что никакого заявления Богдан не писал. Что же произошло на самом деле - разбирался "Апостроф".

Предыстория

С начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан был его юридическим советником, после стал главой Администрации президента, далее - ОПУ. Его назначения на данную должность вызвало бурную реакцию общественности, поскольку выяснилось: Богдан должен был подпадать под люстрацию, так как работал на высоких должностях во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича. Следовательно, он не может занимать должности от премьер-министра до генпрокурора.

Назначение Богдана вызвало неоднозначную реакцию и со стороны важного партнера Украины - США - из-за его связей с украинским олигархом Игорем Коломойским. В частности, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал не назначить на должность главы АП человека, близкого к Коломойскому, а Богдан был его личным адвокатом. На сайте президента Украины были опубликованы две петиции об отставке Богдана с занимаемой должности. За два дня они набрали по 25 тыс. подписей.

Слухи об отставке Богдана активно начали распространяться в сети еще во вторник, 31 июля. Тогда источники некоторых украинских изданий анонсировали, что глава ОПУ проведет брифинг, на котором и огласит свое решение. Вместо этого Богдан выступил с громкими обвинениями в адрес мэра Киева Виталия Кличко. Он утверждал, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы Кличко остался также главой Киевской городской госадминистрации.

Информационный взрыв

"Глава ОПУ Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию", - именно такая новость за считанные минуты облетела буквально все украинские СМИ, не оставшись без внимания и в социальных сетях. Источники изданий начали выдвигать разные версии такого решения, но сам Богдан продолжает держать интригу. На своей странице в Facebook он только разместил фотожабу с Кличко.

Замглавы ОПУ Руслан Рябошапка комментировать ситуацию детально отказался, но на вопрос об отставке Богдана отметил: "Никто никуда не идет". Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что об отставке ничего не знает. По мнению одного из избранных от "Слуги народа" депутатов, Богдан просто пошутил. "Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

Главные версии

Одной из причин возможной отставки Богдана называют позицию США. Уже давно ходят слухи, что американская сторона не согласовывает встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом из-за связей главы ОПУ с Коломойским. Против украинского олигарха в Америке ведут масштабное расследование из-за возможных финансовых преступлений. Речь идет об отмывании денег.

Кроме того, некоторые источники утверждают, что Андрей Богдан планирует стать премьер-министром. В интервью "1+1" в июле он не исключил такой возможности, заявив, что не претендует на эту должность, но никто не знает, что будет дальше. "Пока нет, но ноубоди ноуз (nobody knows - никто не знает)", - объяснил Богдан. Также, по сообщениям СМИ, Богдан может получить должность в Высшем совете правосудия.

Что дальше

Вероятно, история с отставкой Богдана получит продолжение уже в пятницу, 2 августа, по крайней мере, от президента и его команды ждут четких заявлений и не только в Украине. Добавляет остроты вопросу и то, что глава ОПУ отличился скандалом с мэром Киева Виталием Кличко. Городской голова заявил, что власть хочет забрать у него должность председателя КГГА и назначить туда другого человека, установив в столице двоевластие, что вызвало огромный резонанс. Так что запятую в вопросе "уйти нельзя остаться" Богдану все же придется поставить.