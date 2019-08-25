Трамп готовит новый "подарок" Путину: появились подробности

Российский президент Владимир Путин может принять участие в следующей встрече "Большой семерки" в качестве гостя.

С таким заявлением в интервью западным изданиям выступил президент США Дональд Трамп.

При этом американский лидер отметил, что сейчас ему неясно - вернется ли Россия к встречам в таком формате.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал слова президента США. По его словам, предложение рассмотрят, если оно поступит.

Напомним, что 20 августа Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, на что бурно отреагировали в сети. Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

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