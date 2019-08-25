Голый Трамп попал на жесткую карикатуру с Путиным из-за заявления о G8

Президент США Дональд Трамп попал на жесткую карикатуру с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за заявления о том, что Россию пора возвращать в G7.

Соответствующий рисунок обнародовали в сети.

"Круто! Свежий Дэйв Браун - на страницах завтрашнего выпуска The Independent", - отметил в подписи к карикатуре Robert B в Twitter.

Так, на рисунке изображен Трамп, который протягивает руку Путину. Примечательно, что американский президент совсем голый.

Подробнее о нашумевшем заявлении Дональда Трампа и возможном возвращении России в G7 читайте в материале "Апострофа": Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины.

Стоит напомнить, что в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в организации без ограничений права голоса, что вызвало резкую реакцию Украины - украинская делегация решила прекратить свое участие в организации, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.