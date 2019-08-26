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Facebook заблокировал крупнейший украинский патриотический паблик

понедельник, 26 августа 2019, 21:30
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Администрация социальной сети Facebook заблокировала паблик "Mova", который имел около 520 тысяч подписчиков.

Об этом на своей странице в сети сообщил активист Алексей Кляшторный.

"Паблик "Mova" заблокирован! 520 тысяч подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте "Facebook" заблокирована!", - говорится в сообщении.

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки.

В комментариях Кляшторный добавил, что причиной блокировки стали массовые жалобы на посты в паблике, которые нарушали правила Facebook. По словам активиста, эти посты "призывали к защите от московской агрессии".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в социальной сети Facebook заблокировали украинскую группу о погибших бойцах ООС на Донбассе "Книга памяти павших за Украину".

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