​Facebook пожизненно заблокировал известного журналиста из Украины: видео

Известного журналиста и блогера Аркадия Бабченко, которого преследуют спецслужбы РФ и на которого 29 мая 2018 года готовили покушение, пожизненно заблокировал Facebook.

Об этом рассказал сам Бабченко в эфире ATR.

По его словам, к этому его страницы в социальной сети блокировали за пост об экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко и кандидата Владимира Зеленского. Пару дней назад Facebook лишил его права писать пожизненно.

"Меня раз забанили в фейсбуке. Теперь уже пожизненно", - сказал Бабченко.

Под видео, выложенном в YouTube, появились комментарии пользователей сети, которые возмущены тем, что произошло.

Как сообщал "Апостроф", 2 марта известный журналист и блогер Аркадий Бабченко остро отреагировал на получение сатириком Михаилом Жванецким ордена за вклад в развитие культуры из рук президента России Владимира Путина.