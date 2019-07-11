Facebook "убил" одну из топовых групп про погибших на Донбассе украинских героев

В социальной сети Facebook заблокировали украинскую группу о погибших бойцах ООС на Донбассе "Книга памяти павших за Украину".

Об этом сообщают в соответствующей группе.

Так, там опубликовали скриншот сообщения от 7 июня, который стал основанием для третьего предупреждения странице. Также в группе в Facebook попросили тегнуты людей под сообщением или фотографией, которые могут помочь найти путь решения этой ситуации.

"Уважаемые читатели! С грустью сообщаем, что мы вынуждены приостановить публикацию материалов о погибших героях Украины на нашей странице. Причина - мы получили третье предупреждение за несколько последних недель о том, что наши публикации не соответствуют стандартам этой социальной сети. Наши апелляции к модераторам соцсети результатов не имеют, поэтому есть большой риск блокировки или и полного удаления этой страницы. Надеемся на решение этой проблемы в ближайшее время, хотя не знаем, кто именно и каким именно образом нам поможет", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", известного журналиста и блогера Аркадия Бабченко, которого преследуют спецслужбы РФ и на которого 29 мая 2018 года готовили покушение, пожизненно заблокировали в Facebook.