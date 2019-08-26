На шествие Зеленского в Киев свозили бюджетников: появился документ

Участие представителей регионов в Торжественном марше 24 августа в Киеве финансировали областные администрации.

Об этом говорится в тексте письма Офиса президента, копию которого опубликовали "Украинские Новости".

В частности, для участия в репетициях 22 и 23 августа местные администрации формировали делегации "учителей, врачей и активистов". Письмом прямо предписывалось включать в такие делегации "одного из представителей медицинской, образовательной отраслей и представителей общественности".

Их присутствие на репетициях организовывалось и финансировалось местными администрациями.

Также из местных бюджетов финансировалось присутствие участников самого мероприятия 24 августа. Их списки заблаговременно (за неделю до мероприятия) передавались координаторами делегаций от областей в президентский офис. При этом, по каждому участнику требовалось указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы, вид деятельности, личные достижения, а также личный номер телефона и адрес электронной почты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский режиссер Алан Бадоев, который занимался организацией Шествия Достоинства в Киеве, рассказал о том, какие перед ним и его командой ставил задачи президент Украины Владимир Зеленский.