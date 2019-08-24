Зеленский поставил нам задание: Бадоев высказался о Шествии Достоинства в День Независимости

Украинский режиссер Алан Бадоев, который занимался организацией Шествия Достоинства в Киеве, рассказал о том, какие перед ним и его командой ставил задачи президент Украины Владимир Зеленский.

Режиссер сказал журналистам, что для него было честью принять участие в этом мероприятии, посвященном Дню Независимости Украины.

"Задача, которую поставил перед нами Зеленский, полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины!" - заявил Бадоев.

По его словам, ему посчастливилось оказаться среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее страны.

"Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благополучию для всех граждан нашей великой, талантливой, красивой и богатой страны!" - резюмировал он.

Шествие Достоинства состояло из трех частей. Сперва президент и все участники мероприятия почтили память погибших украинских воинов, затем произошло торжественное поднятие государственного флага, а завершилось все вручением наград военным. Во время каждого из этапов празднования выступали известные исполнители, хоры и оркестры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Майдане произошла кровавая потасовка из-за криков "ганьба" Зеленскому.