В партии Зеленского разгорелся первый скандал из-за назначений: появились подробности

В партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" разгорелся первый скандал из-за назначений.

Об этом сообщает в Telegram "24 канал".

"Избранного народным депутатом Александра Куницкого перевели из комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности в транспортный комитет. Куницкий утверждает, что это сделали без его ведома, а потому требует от руководства партии и фракции объяснений, почему так произошло", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Куницкий требует вернуть его обратно в правоохранительный комитет, где он должен был быть заместителем председателя.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского поддерживают идею о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде, работа над соответствующим законопроектом уже ведется.