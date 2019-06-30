Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК

Центральная избирательная комиссия проводит проверку по факту наличия гражданства Израиля у кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Об этом сообщает ТСН.

"Есть материалы о том, что у Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте... Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. Сейчас происходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - уточнил советник председателя ЦИК Александр Остапа.

При этом, когда именно завершится проверка, Остапа не уточнил.

Как сообщал "Апостроф", кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" Любовь Шпак уличили в откровенном плагиате.

Также стало известно, что список партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду стал меньше на два кандидата.