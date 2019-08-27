Задержание Богатыревой в Киеве: всплыли новые детали дела

Экс-министра здравоохранения Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Раису Богатыреву, задержанную во вторник, 27 августа, в Киеве, привезли в суд для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает LB.ua.

По данным издания, Богатырева проведет ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке; в среду, 28 августа, будет суд по избранию меры пресечения.

Отмечается, что экс-министр прилетела в Украину, сознательно понимая, что могут быть проблемы, так как по одним документам розыск ее прекращен, по другим - все претензии в силе.

Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, "Апостроф" сообщал, что заместитель председателя МинВОТ Юрий Грымчак утверждает, что не причастен к взяточничеству, а раньше отказывался от значительно больших сумм, чем та, за которую он был задержан.