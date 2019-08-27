Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное

Во вторник, 27 августа, у фанатов "озеленения страны" появился вполне веский довод для праздника – Владимир Зеленский находится в должности президента Украины уже 100 дней.

Конечно, с одной стороны эти 100 дней пришлись на довольно тихий и жаркий летний период, когда всем больше хочется моря и отдыха. Но, с другой - досрочные выборы в Верховную Раду, первые кадровые назначения и поездки гаранта по регионам наделали столько шуму, что хватит до конца года.

"Апостроф" вспоминает первую стометровку Зеленского, рассказывая о главных событиях и реакции общества на них.

Май. Инаугурация. Начало

Главным событием мая, без сомнения, стала инаугурация Зеленского. Конечно, это не первая инаугурация Барака Обамы, которую лично пришли посмотреть около 1,8 млн человек, несмотря на то, что дело было 20 января. Но, по украинским меркам, народу собралось немало. Зеленский был весел, что и неудивительно, любвеобилен (чего только стоит публичный поцелуй Евгения Кошевого в лысину) и … мстителен.

Первый же указ (хоть и не официальный): "Я распускаю Верховную Раду". Половина Украины аплодирует, вторая – уходит в уныние. У украинских политиков – депрессия. "Торги" с попыткой отменить решение Зеленского через Конституционный суд ни к чему не приводят. Король может и гол, но он король.

Уже в последующие дни начинается эпопея с кадрами. Условно главную должность получает Андрей Богдан, который в последствие занимает не только пост главы АП, но и неформальное звание первой леди. Богдана даже пытались сместить с помощью петиции, но обошлось. Зеленский позже отшутился, что уволил Богдана с должности главы АП, когда назначил его главой Офиса президента. Украинцы хохму не оценили.

Богдан также неплохо "ударил" по Зеленскому, когда заявил, что в Украине могли бы провести референдум о мире с Россией. Украинцам такой референдум даже в качестве идеи показался намеком на капитуляцию. Благо, вопрос закрыли так и не открыв.

В целом же кадровые решения Зеленского выглядели как кумовство, над которым тот в свое время шутил со сцены "Квартала 95" и не только.

Каким-то чудом на крупную должность в СБУ попал один из руководителей "Квартала 95" Иван Баканов, впоследствии ставший человеком, которому можно позвонить "по поводу этого черта".

Чем еще запомнился Зеленский в первые дни: появился на "Лиге смеха", чем изрядно разозлил украинцев; вернул гражданство Михеилу Саакашавили, которого в Киеве встречали так, как, пожалуй, никого раньше.

Под конец мая Зеленский даже совершил свою первую поездку на Донбасс в качестве главы государства. Но и тут попал впросак, прославившись в сети под позывным "Василек".

Также в мае были Киев с ароматом шаурмы, качалка и война петиций за импичмент Зеленского со всем известным итогом.

Июнь. Россия в ПАСЕ, посиделки в лесу и истерика

Далее Зеленский попал, как говорится, с корабля на бал. Уже в первых числах июня начались важнейшие визиты в ЕС. Стартовало все с визита в Брюссель, где президент встретился с топ-чиновниками ЕС. И их было много. Также Зеленский представил украинцам своего спикера – должность по итогам конкурса получила Юлия Мендель, но есть мнение, что никакого конкурса вовсе и не было. Шоу, просто шоу.

Также неоднозначно было воспринято решение о том, чтобы вернуть Леонида Кучму в минскую группу по Донбассу.

Президент также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой отметился "красноречивостью". В сети заметили у Зеленского схожесть с … Цицероном.

После первого визита в ЕС Владимир Александрович осмелел и резко ответил украинцам на петицию об отставке. Мол, Конституция не предусматривает, сам не хочу, а 73% - вообще против. Проще говоря, тихо там с петициями, Петр Алексеевич.

Тем временем Зеленский решил впервые встретиться с шефами украинских СМИ, собрав их на посиделки в лесу. При этом украинцам показали радостные фото с посиделок, но заявили, что все темы, которые там обсуждались – большой секрет. Надо же. Украинцам такой подход, естественно, как-то не слишком пришелся по вкусу.

Далее Зеленский вновь вернулся к кадровым вопросам. При этом, как показала практика, президент не особо жалует чиновников и "выбивает" их с должностей пачками. Так случилось и 11 июня, когда свои должности потеряли 15 глав ОГА.

Важнейшим же событием июня для Зеленского стали визиты в Париж и Берлин, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Впрочем, и там не обошлось без скандалов. Зеленский (не то чтобы нарочно, но все же) назвал украинок брендом страны, за что был жестко отчитан в сети и даже подвергнут сравнению с (прости Господи) Виктором Януковичем, а позже еще и наказан флешмобом.

Визиты Зеленского в ЕС вроде как имели позитивный эффект, однако ПАСЕ неожиданно приняла решение о том, чтобы вернуть делегацию РФ. Виноват то ли Зеленский, то ли Порошенко… Но больше достается именно Зеленскому. В частности, за слишком медленную реакцию на такое резонансное решение. Дальнейшие события, впрочем, показали, что медленная реакция Зеленского – это норма…

Под конец месяца Зеленский устал и устроил публичную мини-истерику. Взбесило гаранта то, что Рада отказывается отправить в отставку главу МИД Павла Климкина, а тот якобы работает "мимо" Зеленского. Видео вышло на удивление годным.

Чем еще запомнился июнь Зеленского: он придумал, куда переедет со своим офисом, показал журналистам президентские прибамбасы в АП, отправил Богдана со всеми его помощниками в ОПУ (неа, не туда), создав Офис президента вместо администрации.

Также он умудрился порадовать соцсети, отменив школьную форму (прощай, совок!), а потом разозлить соцсети, вернув госчиновникам право пользоваться проблесковыми маячками (привет, совок!).

И пока все спорили о том, насколько плох/хорош Зеленский в должности президента, в Киеве начали продавать матрешки с его лицом.

Июль. Канада, Путин, разбойник в Борисполе и пляж в Одессе

Второй месяц лета для Зеленского стал еще более важным, чем июнь. И началось все с визита в Канаду, где Зеленский встретился с премьером Джастином Трюдо. Лидеры двух стран договорились о поставках бронетехники для Украины.

Однако в соцсетях в контексте визита в Канаду обсуждались опять-таки не достижения Зеленского, а уставшая супруга президента – Елена, и развеселый глава ОПУ Богдан, который опубликовал селфи с супругами на фоне Ниагарского водопада. Экскурсия там, надо сказать, не из дешевых. Да и есть подозрение, что после официального визита Зеленский еще день-два просто отдыхал в Канаде.

Небольшой скандал поднялся в сети и из-за видео с шепчущим Зеленским, который объяснял украинцам важность разведения сил в Станице Луганской. Украинцам и так пришлась не по нраву идея с разведением сил, а интимные интонации Зеленского, который комментировал ситуацию полушепотом, серьезно разозлили сеть.

Дальше-больше. Зеленский вдруг решил, что на День Независимости военный парад Украине не нужен, а потому его в 2019 году проводить не станут. Такое заявление имело эффект разорвавшейся бомбы, даже несмотря на то, что деньги на парад обещали раздать военным. В итоге Зеленский 24 августа провел Шествие Достоинства, а недовольные его инициативой – Марш защитников.

В июле Зеленский также сразу несколько раз побывал в Одессе. Там опять не обошлось без скандалов. Сперва, он выдал указ, который фактически может "убить" Черное море, а потом, как ни в чем не бывало, пошел искупаться в красных труселях, после чего стал объектом едких насмешек.

В Одессе он также встретился с семьями пленных украинских моряков.

Под конец месяца он опять вернулся в Одессу, где посетил концерт "Квартала 95", а также отдыхал на пляже. Не сложно догадаться, что компанию ему составил Андрей Богдан.

Скандальности ситуации добавило то, что в это же время представитель Госдепа США Курт Волкер посетил район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Днем ранее Волкер и Зеленский провели встречу в Киеве.

Стоит признать, что в зону ООС Зеленский в июле также ездил. Дело было в начале месяца и по традиции, в сети его опять критиковали. Дело в том, что Зеленский прилетел к военным в ужасно мятой рубашке, чем, по мнению многих, проявил неуважение к военным.

В июле в Киеве также состоялся саммит Украина-ЕС, где Зеленский сделал несколько важных заявлений. Самой резонансной была фраза о желании закончить войну в течение года.

Еще одной топ-темой июля стал первый телефонный разговор Зеленского и Путина. Первый шаг сделал украинский президент. Зеленский признался, что в ЕС его отговаривали от звонков Путину.

Также он провел телефонные переговоры с Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Очень активно обсуждался в сети конфликт между Зеленским и главой Минобороны Степаном Полтораком. Зеленский сперва не поздоровался с Полтораком за руку, а позже и вовсе оттолкнул его, когда министр оказался слишком близко. Сам министр позже уверял, что ничего не произошло, и президент его не толкал. В сети такое заявление Полторака восприняли несерьезно, отметив, что министр ничего другого сказать и не мог.

Весьма интересные события в июле происходили во время региональных заседаний Зеленского с представителями местных властей. Он так разошелся, что в сети его стали сравнивать с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В частности, Зеленский брал на слабо мэров, увольнял губернаторов в прямом эфире, устраивал большие чистки в таможне и увольнял завравшегося главного фискала. А в Борисполе отчитал мэра за метр фекалий и выгнал с заседания скандального депутата-разбойника.

Чем еще отметился Зеленский в июле: залез на купол Рады (пока все радовались, оказалось, что это был не он); предложил люстрировать всех, кто попал во власть с 2014 года (под удар подставил даже своих); разозлил сеть, предложив провести в Украине Олимпиаду, а также подав идею отмены коммуналки для пенсионеров; побывал на админгранице с Крымом; уволил Короля Артура (да, это не шутка!); порадовал "евробляхеров" и стал героем печенюшек и бюста.

Август. Янтарные войны, отставка Богдана и Шествие Достоинства

Последний летний месяц начался для Зеленского довольно вяло. То ли он выполнил план по раздаче нагоняев в июле, то ли просто решил отдохнуть, но начало августа выдалось тихим.

Шуму наделало разве что заявление Андрея Богдана об отставке, написанное "по собственному желанию с момента собственного желания". Документ, написанный от руки, попал к журналистам и сразу же стал сенсацией в сети.

Обсуждали все – от странной формулировки, до возможного будущего Богдана. Впрочем, оказалось, что все это фейк, который, впрочем, не совсем фейк. Сам Зеленский потом объяснил, что якобы все сотрудники ОПУ написали такие заявления, чтобы показать, что не держатся за кресла.

Журналисты такие игры во власти не слишком оценили, отметив, что все сильно становится похожим на клоунаду.

Интересно, что под конец месяца, когда о шутке давно забыли, Зеленский опять заговорил об отставке Богдана и назвал ее флешмобом.

Тем временем в сети уже раскусили стиль общения Зеленского в регионах и его визит в шутку анонсируют как "раздачу ментальных п**дюлей".

Сам Зеленский тоже провоцирует: в частности, на одном из заседаний он поручил нардепу-мажоритарщику Андрею Иванчуку найти 175 миллионов гривен и отремонтировать дорогу на округе. Интересно, что ответственным за округ является совсем другой депутат – от "Слуги народа". Еще интереснее то, что 175 миллионов Иванчук должен найти… у себя в кармане.

Шестого августа вечером пришли плохие новости – на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Это при том, что с 21 июля на востоке Украины якобы установлено перемирие. Уже на следующее утро Зеленский срочно позвонил Путину. Однако тон его разговора с президентом РФ был настолько неудачен, что только еще больше разозлил соцсети.

"Я вас очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", – процитировал Зеленский обращение к Путину.

В сети представили, что Сталин бы с таким фразами звонил Гитлеру …

Ну, или так…

Далее у Зеленского был первый визит в Турцию, где ему, судя по всему, удалось склонить на свою сторону главу Республики Реджепа Эрдогана, несмотря на то, что газеты анонсировали президентский визит, назвав Зеленского клоуном.

А вот с вселенским патриархом Варфоломеем у Зеленского не сложилось. По некоторой информации, Зеленский в последний момент потребовал у патриарха внести в итоговый документ текст обращения о созыве нового "объединяющего" собора с участием представителей УПЦ МП и УПЦ КП. Ясное дело, что документ в результате никто не подписал.

Ближе к середине месяца Зеленский приуныл и опять пошел в разнос. Под горячую руку попали сразу три области - Житомирская, Волынская и Ривненская. Головы чиновников полетели из-за незаконной добычи янтаря.

Дальше у Зеленского была важная встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Впрочем, важность этой встречи можно оспорить. Нетаньяху приезжал в Украину на фоне выборов в Израиле, а едва ли не самым важным событием визита стал скандал вокруг супруги Нетаньяху, которая бросила на землю кусок каравая, который, по традиции, преподнесла украинская сторона.

Ближе к концу месяца Трамп и Макрон решили пощекотать нервы Зеленскому, заговорив о возвращении России в G7. Пока соцсети злились на предательство Запада, Зеленский почему-то молчал. Когда же он все-таки заговорил, тут же получил ответку от соцсетей за запоздалую реакцию.

Далее в Украине наступил День флага и Зеленский предложил всем устроить сине-желтый флешмоб. Впрочем, и тут не обошлось без прокола. Украинский флаг Зеленский называл то сине-желтым, то желто-синим. Наверное решил, что все как в математике – от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Соцсети не оценили.

На День Независимости с Шествием Достоинства у Зеленского все вроде как срослось (ну почти). Да, не всем понравилась идея Зеленского сравнивать Донбасс и Крым с детьми, а также не произносить страшное слово – Россия, говоря об агрессоре.

Но, в целом, президент хотел шоу для масс, он его и получил. Альтернативный Зеленскому Марш защитников собрал очень большое число участников, но они провели свой Марш не против Зеленского, а скорее за Украину. Поэтому Владимир Александрович пока может спать спокойно.

А тем временем Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными. Зеленский уже подтвердил. Но когда все произойдет и как именно – пока достоверно неизвестно.

Чем еще отметился Зеленский в августе: рассказал, как будет наказывать "Слуг народа" за непослушание в Раде; отдал авиакомпании Коломойского десятки миллионов за перевозку должностных лиц (в том числе и себя любимого); сменил командующего ООС на Донбассе; сделал смелое заявление о будущем Украины (чтоб я так жил); упростил для россиян получение гражданства Украины; на шоу "Квартала 95" вместе с Богданом стал героем любовной песни и ввел новую памятную дату, связанную с войной на Донбассе.

Конец августа ... начало сентября. Премьериада, новая Рада и местные выборы (?)

И если вы думали, что в первые 100 дней Зеленский просто разошелся, а дальше успокоится, советуем подумать еще раз. Уже 29 августа примет присягу новая Верховная Рада, где "Слуги народа" получили беспрецедентное количество голосов, а значит – нас ждет премьериада (весьма быстрая, судя по всему); кабминиада (веселая, но, вероятно, без особых скандалов); дележка комитетов Рады (звучит скучно, но СН хочет забрать все себе, так что шум будет еще тот). Не стоит исключать и возможность проведения досрочных выборов на местном уровне. В Киеве за кресло мэра может произойти та еще "драка".