Вероятный состав нового Кабмина показали инфографикой: фамилии министров

В сети опубликовали возможный состав нового Кабинета министров Украины, который по многочисленным прогнозам может возглавить Алексей Гончарук.
Соответствующий список опубликовал народный депутат Сергей Лещенко в Telegram.
Премьер-министр - Алексей Гончарук
Министр финансов - Оксана Маркарова
Министр экономики - Тимофей Милованов
Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)
Министр охраны здоровья - Олег Петренко
Генпрокурор - Руслан Рябошапка
При этом отмечается, что некоторые фамилии могут поменяться ближе ко дню голосования.
Подробнее о возможных кандидатурах на должность премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского.