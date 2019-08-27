Вероятный состав нового Кабмина показали инфографикой: фамилии министров

В сети опубликовали возможный состав нового Кабинета министров Украины, который по многочисленным прогнозам может возглавить Алексей Гончарук.

Соответствующий список опубликовал народный депутат Сергей Лещенко в Telegram.

Премьер-министр - Алексей Гончарук

Министр финансов - Оксана Маркарова

Министр экономики - Тимофей Милованов

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)

Министр охраны здоровья - Олег Петренко

Генпрокурор - Руслан Рябошапка

При этом отмечается, что некоторые фамилии могут поменяться ближе ко дню голосования.

Подробнее о возможных кандидатурах на должность премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского.