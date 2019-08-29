Депутаты избрали спикера Рады: фото

Народные депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Верховной Рады Украины кандидата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ

"За" соответствующее решение проголосовали 382 парламентария. Против голосовала фракция "Европейская солидарность" – 26 депутатов.

Нардепам предстоит также проголосовать за заместителей спикера. Единственный кандидат на должность первого вице-спикера - Руслан Стефанчук от "Слуги народа". На вице-спикера - Елена Кондратюк от "Батькивщины", Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Ирина Констанкевич и Нестор Шуфрич от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Кроме того, позже новоизбранному спикеру пришла записка от нардепа Артура Герасимова, о том что во время голосования не сработала его карточка.

"Прошу засчитать мой голос "против", - говорится в записке.

Также записку подал Ахтем Чийгоз, который проголосовал "против", а система зафиксировала это как "не голосовал".

Обновлено: Руслана Стефанчука избрали первым вице-спикером. За его назначение проголосовало 330 нардепов.

Также 318 голосами "за" Елена Кондратюк была избрана вице-спикером.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по данным источников министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства.