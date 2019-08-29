У Зеленского приняли решение по Авакову

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства.

Об этом сообщил источник в парламенте в эксклюзивном комментарии "Апострофу".

Источник уточнил, что сохранение кресла министра за Аваковым было личной инициативой президента Владимира Зеленского. Глава государства попросил проголосовать за его назначение без обсуждений.

"Зеленский лично сам предложил его кандидатуру и попросил без обсуждений. Он остается временным министром "но нет ничего более постоянного, чем временное", - отметил источник.

"На фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Аваков остается министром. Это был самый дискуссионный вопрос", - сообщили журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что как минимум один министр из состава предыдущего Кабмина останется на посту. По словам экспертов это может быть именно глава МВД Арсен Аваков, поскольку его увольнение - угроза еще большей дестабилизации ситуации внутри страны. Подробнее об этом – в материале "Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады".