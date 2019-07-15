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Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета

понедельник, 15 июля 2019, 23:15
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Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени Элладская православная церковь должна признать независимость Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам Варфоломея, возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы не было политического давления из разных стран на поместные православные церкви.

"Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную ПЦУ, будет братская сестра-церковь - Элладская православная церковь", - сказал он.

Кроме того, патриарх выразил сожаление по поводу действий почетного патриарха ПЦУ Филарета, который хочет восстановить Киевский патриархат. По словам Варфоломея, он должен стать наставником для предстоятеля ПЦУ Епифания, однако выбрал другой путь, "неправильный".

Как сообщал "Апостроф", после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) на Объединительном соборе 15 декабря путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви между патриархом Филаретом и главой новосозданной церкви Епифанием начал назревать конфликт.

В мае 2019 года Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора, и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. Филарет утверждает, что, если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

В начале июняВселенский патриарх Варфоломей отреагировал на слова Филарета и заявил, чтоКиевского патриархата не существует и никогда не существовало.

20 июня в Киеве во Владимирском соборепо инициативе Филарета состоялся поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, на котором принялипостановление восстановить ликвидированную УПЦ КП и отказались принимать Томос. Собрание проигнорировало большинство архиереев бывшего Киевского патриархата, который на Объединительном соборе влился в ПЦУ.

24 июнясинод ПЦУ принял ряд мер в отношении Филарета - его лишили права руководить епархией, но оставили в составе епископата.

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