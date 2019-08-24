Филарет написал письмо главе ПЦУ с серьезными обвинениями

Почетный патриарх Филарет обратился с просьбой к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию отозвать письмо, которое тот направил в "Ощадбанк", после чего счета Киевской патриархии оказались закрыты.

Свою просьбу он озвучил в письме, адресованном главе ПЦУ.

"На каком основании Вы совершили такое противоправное действие? Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть" - написал Филарет.

Он напомнил в очередной раз, что Украинская православная церковь Киевского патриархата объявила о выходе из состава ПЦУ. Филарет считает, что решения Епифания не могут иметь отношения к Киевской патриархии.

"Прошу Вас отозвать Ваше письмо к "Ощадбанку" о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата", - резюмирует Филарет в письме Епифанию.

Также после обращения Филарета появилось и заявление пресс-службы патриархии.

"Данные действия (закрытие счетов - прим.авт.) являются грубым нарушением не только законодательства Украины. То, что делает руководство ПЦУ во главе с Митрополитом Епифанием, является проявлением надругательства над нормами христианской морали и прав человека", - сказано в нем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Филарет подал в суд на архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зоря).