Луценко подписал заявление об отставке: фото

В четверг, 29 августа, в день начала работы нового состава Верховной Рады, генеральный прокурор Юрий Луценко подал в отставку.

Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора", – написала она на своей странице.

Кроме того, были опубликованы также фотографии документа.

"Прошу освободить меня от должности генерального прокурора Украины по собственному желанию", – говорится в заявлении на имя Зеленского. Под документом также стоит дата, 29 августа, и подпись.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.