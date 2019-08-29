Начинается обмен пленными? Появились важные новости из Москвы

В четверг, 29 августа, появилась информация, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево, что может свидетельствовать о начале процедуры обмена пленными.

Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".

"Процесс обмена начался? Ждем подтверждения", - сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".

Ранее российские журналисты сообщили, что в СИЗО "Лефортово" для подготовки обмена пленными между Украиной и Россией были переведены пять украинских политзаключенных: Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Также планируется, что будут переданы украинские моряки, взятые в плен ФСБ РФ осенью 2018 года в Керченском проливе.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в Генеральной прокуратуре Украины анонсировали обмен пленных по формуле "35" на "35".