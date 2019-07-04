Как ВСУ вывезли с Донбасса важного соратника Гиркина: новые подробности

Задержание фигуранта дела о сбитом на Донбассе Boeing Владимира Цемаха подтвердили его адвокат в Киеве и дочь, проживающая на территории так называемой ДНР.

Об этом сообщает ВВС.

Дочь Цемаха Мария рассказала, что первой пропажу заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и обнаружила дома следы крови и борьбы.

Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации".

"28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", - сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Обсуждать другие детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия.

Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Операцию по задержанию Цемаха украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения.

"Какой смысл похищать из глубокого тыла? Со слов адвоката мы знаем, что это сделали сотрудники СБУ и что его в обход блокпостов вывезли напрямую через линию разграничения", - сказала дочь задержанного.

Донецкий политолог, сторонник боевиков Роман Манекин в своем блоге, написал со ссылкой на бывшего сослуживца пропавшего, что он "на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков ("Марьинка") на коляске под видом парализованного отца по подложным документам".

В свою очередь, дочь Цемаха, Мария, связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году "он был начальником ПВО" в Снежном.

"Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом, - уверяет она. - Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту".

Отметим, как следует из записей в военном билете Владимира Цемаха, 23 октября 2014 года "министерством обороны ДНР" ему было присвоено звание полковник, в тот момент он уже занимал должность "начальника противовоздушной обороны бригады".

В марте 2015 года Цемах был уволен и направлен на учет в военный комиссариат Донецка. В марте 2017 года назначен "заместителем командира батальона войсковой части 08819", но вскоре досрочно уволен в запас по возрасту. 4 июля Цемаху исполнилось 58 лет.

Собеседник издания, близкий к командованию вооруженных формирований в так называемой ДНР, рассказал, что операцию по задержанию Цемаха проводила не Служба безопасности Украины (СБУ), а подразделение сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины.

Украинские спецслужбы пока не делали никаких заявлений в связи с задержанием Цемаха на неконтролируемой Киевом территории Донецкой области. Представитель ССО Алексей Никифоров сказал, что "не может это комментировать".

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