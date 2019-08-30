У Авакова отберут "ручную армию" МВД

Законопроект об изменении законов о деятельности Нацгвардии, который в украинский парламент внес президент Владимир Зеленский, может вывести данный орган из системы Министерства внутренних дел.

Как говорится на сайте главы государства, в таком случае Нацгвардия будет подчиняться президенту.

Зеленский предложил убрать из закона фразу о том, что Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел. Также предложено добавить туда новый пункт.

"Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины", - говорится в нем.

Зеленский также предложил исключить из закона о Нацгвардии нормы о министре внутренних дел. Все полномочия должны быть переданы командующему Нацгвардии, который должен назначаться по решению президента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов.