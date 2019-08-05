О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса

Во время "европейского турне" Владимира Зеленского и Украина, и Европа могли убедиться, что в сфере отношений с ЕС новый президент в целом будет следовать в фарватере политики предшественника. Но вот поездка в Вашингтон по личному приглашению Дональда Трампа вполне может быть менее формальной и более производительной, чем турне Брюссель-Париж-Берлин. Ведь есть ряд оснований считать, что если не отношения между двумя странами, то отношения между двумя президентам имеют все шансы перейти на качественно новый уровень. Чего же ждать от встречи Зеленского и Трампа, узнавал "Апостроф".

С "чистого листа"

Стоит посмотреть правде в глаза - отношения Порошенко и Трампа откровенно не сложились. С самого начала, еще во время избирательной кампании 2016 года, украинская сторона все возможные ставки сделала на Хиллари Клинтон. И когда кресло в Белом доме занял кандидат-республиканец, у Порошенко в горячке бросились "наводить мосты". Тогда благодаря сильным проукраинским позициям в Конгрессе и Сенате серьезного ухудшения американо-украинских отношений удалось избежать, но "холодок" между Белым домом и Банковой остался.

Впрочем, когда Владимир Зеленский во втором туре выборов буквально "разгромил" Порошенко, ситуация изменилась. Попытки налаживания контактов между людьми Трампа и командой Зеленского осуществлялись еще до окончательной победы Зеленского на выборах, но из-за скандалов с участием Игоря Коломойского и Сергея Лещенко, визит адвоката Трампа Джулиани в Украину тогда сорвался. С того момента американская сторона периодически напоминает новой украинской власти о необходимости дистанцирования от "токсичных персонажей". Недаром же во время последнего телефонного разговора с Зеленским Трамп подчеркнул, что "обновленная украинская власть сможет быстро завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США". Что характерно, подобные "рекомендации" - дистанцироваться от олигарха Игоря Коломойского - звучат и в американской прессе.

В итоге, первые неудачные контакты оказались несущественными для американо-украинских отношений.

"Инцидентам с Джулиани, да и вообще, "неудачному" наследию в отношениях с Трампом, которое оставил Порошенко, не стоит придавать большого значения. На данный момент решающим является то, что Трамп фактически одним из первых поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, а затем - и с успешным проведением парламентских. Сегодня открывается возможность начать украино-американский диалог "с чистого листа". Не случайно было принято решение заменить посла в Соединенных Штатах. Все идет к тому, что обе стороны решили оставить определенные негативные моменты в прошлом и сосредоточиться на действительно важных вопросах", - сказал "Апострофу" военный дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос.

Более того, как сообщил в одном из недавних интервью бывший посол Украины в США Валерий Чалый, команда президента полностью устранила диппредставительство Украины в США от организации предстоящей встречи.

Американские выборы и Украина

Хотя президентские выборы в США состоялись три года назад, страсти вокруг внешних "вмешательств" в американский избирательный процесс до сих пор не утихают. И именно в них лежит корень интереса Трампа к Украине. Ведь, очевидно, поддержка украинскими политическими и финансовыми кругами Хиллари Клинтон не была исключительно декларативной, как и действия против команды Дональда Трампа. Учитывая достаточно высокую заинтересованность американского президента в проведении расследований о махинациях и вмешательстве в поддержку его оппонентов, перед новой украинской властью вполне может возникнуть соблазн "разыграть эту карту на переговорах". Но эксперты солидарны в том, что таких действий следует избежать.

Ведь корень интереса Трампа - во внутренних и электоральных интересах. И Украине не стоит погружаться в эти проблемы.

"Что касается Украины - нам главное не вмешиваться. Появились сообщения, что мы слили компромат на Джо Байдена. Такого делать нельзя. Нам главное избежать зеркальной ситуации, которая была в 2016 году, когда мы неосторожно поддержали Клинтон, а затем победил Трамп. Тогда мы оказались в такой ситуации, когда не можем нормально выстраивать отношения со Штатами... Сейчас мы должны строить отношения с Трампом и взять с него максимум в соответствии с нашими национальными интересами", - сказал "Апострофу" эксперт по вопросам международной политики "Украинского института будущего" Илия Куса.

Такого же мнения придерживается и Олег Белоколос.

"Нам не стоит пытаться играть на внутренних раскладах в США. Нужно исходить из стратегических, жизненно важных для Украины задач. А расследования, если они действительно понадобятся, надо оставить правоохранительным органам. Тем более, что есть международная нормативно-правовая база для сотрудничества с США в этом направлении. Нет нужды выносить эту проблему на сверхвысокий уровень и делать пунктом повестки дня переговоров", - добавил Белоколос.

"Теоретически команда Зеленского может использовать обещания "дать зеленый свет" расследованию украинского вмешательства в выборы, но я надеюсь, что они этого не сделают. Ведь не совсем понятно, что из этого можно получить. Команде Зеленского нужен публичный успех, закрепленный прорыв в двусторонних отношениях. Вряд ли они получат это в обмен на помощь Трампу в его избирательной борьбе. Это довольно опасная игра, которая ничем хорошим для Украины не закончится", - добавил в комментарии "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Темы для диалога

По информации "Апострофа", встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится с 24 по 28 сентября, когда в Нью-Йорке пройдет 74-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. "Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - рассказывает собеседник. По его словам, подготовительный процесс уже запущен, и обе администрации заинтересованы во встрече.

Таким образом, на формирование конкретной повестки дня переговоров у сторон есть почти два месяца. Но уже сейчас можно выделить главные темы для разговора Зеленского и Трампа.

В первую очередь - это продолжение американской военной и экономической поддержки Украины. Как отмечал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, 92% всей внешней военной и финансовой помощи Украине поступает из США. Сейчас решается судьба многострадальных поставок летального оружия и расширения именно военного аспекта взаимоотношений.

И хотя формально новый украинский президент занимает менее "воинственную" позицию, чем Порошенко, сворачивать военный вектор сотрудничества отнюдь не отвечает интересам новой украинской власти.

"Дипломатический путь решения конфликта абсолютно не предусматривает отказа от военно-технического сотрудничества с США. Дипломатия чувствует себя гораздо увереннее, когда за спиной есть военная сила. Это классический постулат международных отношений. Поэтому чем теснее будет наше сотрудничество в военной сфере с США, тем сильнее будут наши позиции в переговорном процессе с Россией", - объясняет Олег Белоколос.

Другая тема для переговоров - это согласование позиций Украины и США вокруг болезненной проблемы налаживания европейско-российских отношений. Владимир Зеленский вообще не скрывает намерений переложить проблему "Северного потока" на американские плечи.

"Единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - заявил президент еще 6 июля во время рабочей поездки во Львовскую область.

Впрочем, эффективность этих попыток, как убежден Николай Капитоненко, будет сомнительной.

"Северный поток" - это один из немногих вопросов, где совпадают стратегические интересы Украины и США. Но непонятно, что может Украина предложить в качестве помощи американцам в этом вопросе. Ведь для препятствования строительству мы ничего не делаем - только призываем других. Поэтому поднять вопрос на встрече можно будет, но содержания явно будет мало. Американцы ведут свою игру, а мы можем только наблюдать, и в случае, если будут какие успехи, делать вид, что мы тоже к этому причастны", - отметил эксперт.

Но самой важной проблемой, которая, вероятно, будет поднята на переговорах между Зеленским и Трампом - это судьба инициативы по расширению нормандского формата через привлечение к переговорному процессу США и Великобритании.

Однако Олег Белоколос убежден, что какого-то прорыва в этом направлении ждать не стоит.

"Эта инициатива довольно интересная. Но международная дипломатия предполагает определенный механизм в реализации таких инициатив, особенно на уровне глав государств. Сначала должны состояться консультации на уровне экспертов. Нужен "дипломатический зондаж", чтобы идея не звучала как декларация, за которой ничего не стоит. Для таких инициатив нужна серьезная предварительная работа, и выносить ее на встречу двух президентов можно будет только тогда, когда предварительно будут четкие позитивные сигналы из Вашингтона", - отметил он.

Николай Капитоненко также не ожидает значительных успехов по этому вопросу.

"Вполне возможно, что инициатива по расширению нормандского формата прозвучит на переговорах Трампа и Зеленского. Но будет это признаком не нового плана, а скорее, его отсутствия. Потому что это старая идея, сформированная командой Зеленского еще перед выборами, которая остается довольно сырой. И без доработки она не может быть эффективной. Мы, по большому счету, еще ничего не слышали от команды Зеленского. Поэтому на переговорах с Трампом этот вопрос вполне может быть поднят", - считает эксперт.

И хотя есть довольно много вопросов на предстоящих переговорах Зеленского и Трампа, ожидать быстрых "побед" не стоит. Дипломатические процедуры, история отношений и реалии международного положения Украины свидетельствуют в пользу того, что ключевые и важные для нас вопросы звучать будут, но ответы - нет. Впрочем, налаживание личного контакта и обновление дипломатической команды уже будет позитивом для Украины. Если не новой страницей в украино-американских отношениях, то хотя бы прологом к ней.