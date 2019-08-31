RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 августа

12:10
Сети повеселила "прощальная" шутка Супрун про Раду и смерть
11:44
Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций
11:31
ГПУ закрыла дело против одиозного нардепа времен Януковича: в сети волна гнева
11:12
Звездный футболист снялся в эротичной фотосессии с женой: видео
10:59
Зверское убийство таксиста в Киеве: появились фото и данные о подозреваемых в расправе
10:42
В Индии прогремели взрывы на химическом заводе: видео и данные о жертвах
10:39
Где смотреть онлайн Ломаченко - Кэмпбелл: расписание трансляций
10:39
Ажиотаж вокруг обмена пленными: в сети подбили итоги горячего дня
10:15
У Зеленского сделали громкое заявление о новом министре здравоохранения: видео
10:00
Умер создатель знаменитых мультфильмов "Смурфики" и "Черный плащ": что известно
09:57
Протестующие в Гонконге изучают опыт Майдана: впечатляющие фото
09:28
Раду можно ликвидировать: украинцев взбудоражила новая инициатива Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ГПУ закрыла дело против одиозного нардепа времен Януковича: в сети волна гнева

суббота, 31 августа 2019, 11:31
переглянути новину українською

В ГПУ закрыли уголовное производство против бывшего заместителя председателя Верховной Рады и экс-нардепа от Коммунистической партии Игоря Калетника.

Об этом сообщается на странице Управления специальных расследований ГПУ в Facebook.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетнику И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать такой поступок генерального прокурора.

Как сообщал "Апостроф", журналисты раскрыли подробности о теневом "регионале" в команде Зеленского.

Кроме того, стало известно, что сын беглого президента Украины Виктора Януковича, Александр рассказал, действительно ли ездил в оккупированный боевиками Донецк.

Фотовзгляд

Все галереи
Во Львове активисты поймали фаната СССР

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бумага для туалета: почему Россия не прекращает обстрелы на Донбассе

Есть шанс попасть в учебники: каким был первый день "зеленой" Рады

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: