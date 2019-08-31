ГПУ закрыла дело против одиозного нардепа времен Януковича: в сети волна гнева

В ГПУ закрыли уголовное производство против бывшего заместителя председателя Верховной Рады и экс-нардепа от Коммунистической партии Игоря Калетника.

Об этом сообщается на странице Управления специальных расследований ГПУ в Facebook.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетнику И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать такой поступок генерального прокурора.

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