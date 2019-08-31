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У Зеленского сделали громкое заявление о новом министре здравоохранения: видео

суббота, 31 августа 2019, 10:15
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В ближайшие месяцы в составе правительства могут произойти кадровые изменения, касающиеся Министерства здравоохранения, которое сейчас возглавляет Зоряна Скалецкая.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Так, на этом посту ее может сменить депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая, в свою очередь, станет его заместителем.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил Арахамия.

Он также уточнил, почему Радуцкий не смог занять этот пост изначально.

"Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть существуют какие-то вещи...", - сказал Арахамия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве для Супрун устроили трогательную акцию прощания.

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